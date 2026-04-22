L'opérateur de gazoducs Kinder Morgan dépasse les estimations de bénéfices du premier trimestre grâce à une forte demande de gaz

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Kinder Morgan KMI.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du premier trimestre mercredi, aidé par des volumes plus élevés de gaz naturel transportés par ses pipelines.

Les sociétés de pipelines américaines bénéficient de l'essor de la production de pétrole et de gaz dans le bassin permien et de la hausse de la demande de gaz naturel en raison des exportations record de GNL et de l'augmentation de la consommation d'électricité liée aux opérations d'IA, au minage de crypto-monnaies et aux centres de données.

La société a déclaré avoir transporté environ 49 475 milliards d'unités thermiques britanniques de gaz naturel par jour au cours du trimestre, contre 45 978 milliards de Btu par jour il y a un an.

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont atteint en moyenne 9,54 dollars par million d'unités thermiques britanniques (btu) au cours du trimestre janvier-mars, soit une hausse de 9,5 % par rapport à l'année dernière. Les prix du gaz naturel ont été soutenus par une hausse des prix au comptant pendant la tempête hivernale Fern au début du trimestre.

La société basée à Houston, au Texas, a enregistré un bénéfice ajusté de 48 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 mars, contre une estimation de 40 cents par action par les analystes, selon les données compilées par LSEG.