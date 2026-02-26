 Aller au contenu principal
L'opérateur de casinos PENN fait un bond en avant après avoir renoué avec les bénéfices
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 14:27

26 février - ** Les actions de PENN Entertainment

PENN.O augmentent de 6,5 % à 13 $ avant le marché

** PENN annonce un bénéfice ajusté de 7 cents par action au quatrième trimestre, après une perte ajustée de 44 cents par action un an plus tôt

** Au troisième trimestre, la société a déclaré une perte ajustée de 22 cents par action

** Attribue les bénéfices à la forte performance de son portefeuille diversifié de vente au détail

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 1,8 milliard de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,76 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 15% depuis le début de l'année

