L'opérateur de casinos PENN fait un bond en avant après avoir renoué avec les bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions de PENN Entertainment

PENN.O augmentent de 6,5 % à 13 $ avant le marché

** PENN annonce un bénéfice ajusté de 7 cents par action au quatrième trimestre, après une perte ajustée de 44 cents par action un an plus tôt

** Au troisième trimestre, la société a déclaré une perte ajustée de 22 cents par action

** Attribue les bénéfices à la forte performance de son portefeuille diversifié de vente au détail

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 1,8 milliard de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,76 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 15% depuis le début de l'année