L'opérateur américain de pipelines Kinetik envisagerait une vente, selon certaines sources

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L’opérateuraméricain de pipelines Kinetik Holdings KNTK.N en est aux premières étapes d'une éventuelle vente de la société, ont déclaré mercredi trois sources proches du dossier.

La société travaille avec des conseillers sur ce dossier, ont indiqué ces sources, qui ont toutefois précisé qu’aucun accord n’était garanti et ont souhaité garder l’anonymat afin de pouvoir évoquer des délibérations confidentielles.

Kinetik est spécialisée dans le transport de gaz naturel et de pétrole brut depuis les puits situés dans la partie du Delaware du bassin permien, au Texas et au Nouveau-Mexique. Elle dispose de plus de 4.600 miles de pipelines, ainsi que d’infrastructures associées de compression et de traitement, selon son site web.

Kinetik n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Bloomberg News avait précédemment rapporté mercredi que Kinetik étudiait des options de cession, citant des sources proches du dossier.