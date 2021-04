L'Opep relève ses anticipations de demande en pétrole pour 2021

(AOF) - Dans son rapport mensuel d'avril 2021, l'Opep, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, a revu à la hausse sa prévision de demande en or noir pour 2021. Celle-ci table désormais sur une demande mondiale en hausse d'environ 6 millions de barils par jour (bpj) sur un an, soit une augmentation de 0,1 mbj par rapport aux précédentes estimations de mars. En 2021, la demande moyenne est ainsi attendue autour de 96,5 mbj, portée par la reprise de l'activité économique, la levée des mesures de restriction et l'avancée des campagnes de vaccination.

En fin d'après-midi, le baril de Brent de la Mer du Nord progresse de 0,90% à 63,77 dollars.