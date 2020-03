Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Opep pourrait baisser encore son offre, avec ou sans Moscou - sources Reuters • 01/03/2020 à 14:00









1er mars (Reuters) - L'Opep pourrait s'entendre cette semaine, avec ou sans le soutien de la Russie, sur une nouvelle réduction de la production de pétrole afin d'enrayer la baisse des cours provoquée par l'épidémie de coronavirus, ont déclaré deux sources proches du cartel. Le président russe Vladimir Poutine a jugé dimanche que les cours actuels du brut étaient acceptables pour le budget de la Russie et que la Russie - membre essentiel de l'Opep+ qui réunit l'Opep et ses alliés - avait suffisamment de ressources pour faire face à une détérioration de la situation économique mondiale. "L'Arabie saoudite veut empêcher les prix de baisser, mais la Russie n'est toujours pas d'accord. Le seul moyen pourrait être pour l'Opep de baisser toute seule, ce qui n'enverrait pas un bon signal aux marchés", a dit une source proche de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. "Il doit y avoir une baisse, il n'y a pas d'autre option", a déclaré une autre source, tout en évoquant la possibilité d'attendre que les prix chutent davantage pour que la Russie finisse par changer d'avis. Le prix du baril de Brent LCOc2 , tombé vendredi à 49,67 dollars, a perdu plus de 15% depuis janvier en raison du ralentissement de la production et de la baisse de la demande pétrolière provoquée par le coronavirus. L'Opep examine l'hypothèse d'une nouvelle baisse de production d'un million de barils par jour pour stabiliser les cours, ont déclaré vendredi des sources proches de l'Opep et du secteur pétrolier. Mais la Russie doute que cette mesure ne permette de relancer la demande. Les pays de l'Opep+ réunis en décembre à Vienne s'étaient entendus sur une baisse de la production de 500.000 bpj, portant à 1,7 million de bpj au total - soit 1,7% de l'offre mondiale - une baisse de production entamée en 2017. Ils se concerteront à nouveau les 5 et 6 mars à Vienne. (Rédaction Opep, version française Jean-Stéphane Brosse)

