L'Opep pour une réduction de la production si la Russie est d'accord-Sources

VIENNE, 5 mars (Reuters) - Les ministres de l'Energie de l'Opep se sont entendus jeudi à Vienne sur une nouvelle réduction de la production de pétrole de 1,5 million de barils par jour (bpj) au deuxième trimestre 2020 pour enrayer la baisse des cours due à l'épidémie de coronavirus, à condition que la Russie donne son accord, a-t-on appris de sources proches de l'organisation. La Russie s'est jusqu'ici opposée à cette réduction supplémentaire et propose simplement de prolonger jusqu'à la fin du deuxième trimestre les réductions de production déjà appliquées par les pays du groupe Opep+, où Etats membres et non membres du cartel se retrouvent. Ce programme porte sur une réduction de la production de 2,1 millions de bpj. Les Etats-membres de l'Opep+ se réunissent vendredi. (Shadia Nasralla version française Jean-Philippe Lefief)

