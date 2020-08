Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Opep abaisse encore sa prévision de demande de pétrole 2020 Reuters • 12/08/2020 à 14:53









LONDRES, 12 août (Reuters) - L'Opep a annoncé mercredi s'attendre pour cette année à une baisse de la demande mondiale de pétrole plus forte qu'estimé auparavant en raison de la pandémie de coronavirus, ajoutant que la reprise attendue l'an prochain restait soumise à de multiples incertitudes, ce qui risque de peser sur les cours. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole prévoit désormais une chute de la demande mondiale de brut de 9,06 millions de barils par jour (bpj) cette année, précise son rapport mensuel, alors qu'elle tablait le mois dernier sur un recul de 8,95 millions de bpj. "L'évolution des prix du brut et des produits raffinés au second semestre 2020 restera influencée par les préoccupations liées à une seconde vague d'infections et à une augmentation des stocks mondiaux", explique le rapport. Pour 2021, l'Opep prévoit toujours un rebond de la demande de sept millions de bpj mais reconnaît que les incertitudes qui entourent ce pronostic pourraient se traduire par "un impact négatif sur la consommation de pétrole". (Alex Lawler, version française Marc Angrand)

