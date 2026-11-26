Alors que l'alliance pétrolière devrait maintenir ses objectifs de production dimanche, certains de ses membres cherchent à obtenir des quotas plus généreux, quitte à bousculer l'Arabie Saoudite. Des ambitions personnelles pourraient mettre à mal la discipline collective, à l'heure où les perspectives d'un marché durablement excédentaire se précisent.

L'Opep pourrait reconduire ses objectifs actuels de production pétrolière lors de sa réunion dimanche, ont indiqué à Reuters deux sources proches du dossier, alors que la guerre en Iran continue de perturber les exportations des membres du groupe au Moyen-Orient. Le cabinet d'analyse pétrolière Rapidan privilégie de son côté le scénario du statu quo, même si aucune décision n'a encore été arrêtée.

En coulisses, certains pays tenteraient toutefois de faire bouger les lignes. "Le Kazakhstan emboîte le pas à l'Irak, qui faisait déjà pression hier sur l'Arabie saoudite, en demandant une réévaluation de ses capacités de production, dans l'objectif d'obtenir des quotas de production plus élevés à l'avenir", indique Frédéric Lorec, spécialiste des hydrocarbures chez AlphaValue.

Sur le terrain, le Kazakhstan n'a visiblement pas attendu le feu vert du cartel pour ouvrir davantage les vannes : le pays a produit 1,76 million de barils par jour en octobre, alors que son quota pour novembre et décembre s'établit à 1,63 million de barils par jour. "Il s'agit donc d'une surproduction de quelque 130 000 barils par jour", relève AlphaValue.

Par conséquent, un relèvement du quota pourrait simplement entériner une partie de la production actuelle, sans nécessairement entraîner l'arrivée de nouveaux barils sur le marché.

"Plus largement, cette situation met en lumière les tensions croissantes au sein de l'Opep (ainsi qu'une perte de contrôle de l'Arabie saoudite), entre les pays qui ont investi dans l'augmentation de leurs capacités de production et la volonté du cartel de soutenir les cours du pétrole", note Frédéric Lorec.

Ces velléités de produire davantage interviennent pourtant à un moment où les perspectives du marché pétrolier plaident plutôt pour la retenue.

En début de semaine, Bernstein mettait en avant la résilience de l'Opep malgré le conflit au Moyen-Orient et anticipait un redressement de sa production à 27,7 millions de barils par jour en 2027.

Or, l'essor de la production hors cartel et la fragilisation des perspectives de demande devraient se traduire par un excédent mondial de plus de 2,5 millions de barils par jour dès 2027, une situation qui devrait perdurer jusqu'à la fin de la décennie, compliquant la tâche de l'Opep pour soutenir les cours.

Le broker table ainsi sur un baril de Brent à 80 dollars en moyenne en 2027, contre 97 dollars en 2026, puis à 75 dollars à partir de 2028.