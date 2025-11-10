L'OpenAI envisage des outils de santé grand public pour aller au-delà des offres d'IA de base, selon Business Insider

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI envisage de créer des produits de santé grand public, notamment un assistant de santé personnel doté d'une IA générative, alors que le fabricant de ChatGPT cherche à aller au-delà de ses offres de base, a rapporté Business Insider lundi, citant des sources proches de l'entreprise.

OpenAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Les géants de la technologie tels que Google, Amazon et Microsoft tentent depuis longtemps de donner aux consommateurs le contrôle de leurs données médicales, souvent avec un succès limité.

Google GOOGL.O a fermé son service de dossier médical en 2011 en raison d'une faible traction, tandis qu'Amazon AMZN.O a mis fin à son activité de traqueur de fitness Halo en 2023. La plateforme HealthVault de Microsoft MSFT.O n'a pas non plus réussi à être largement adoptée.

L'offensive d'OpenAI dans le domaine de la santé fait suite à des embauches stratégiques, notamment celle de Nate Gross, cofondateur du réseau de médecins Doximity DOCS.N , en tant que responsable de la stratégie en matière de santé en juin, et celle d'Ashley Alexander, ancienne cadre d'Instagram, en tant que vice-présidente des produits de santé en août.

Lors de la conférence HLTH en octobre, Gross a déclaré que ChatGPT attire environ 800 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires, dont beaucoup recherchent des conseils médicaux.