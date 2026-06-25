L'Onu suspend son initiative d'évacuation dans le détroit d'Ormuz après une attaque sur un navire

L'Organisation maritime internationale (OMI), agence des Nations unies a suspendu jeudi son mécanisme visant à évacuer des centaines de navires bloqués dans le détroit d'Ormuz après qu'un bateau a fait l'objet d'une attaque dans le golfe d'Oman.

"J'ai été informé d'une attaque aujourd'hui dans le golfe d'Oman sur un navire transitant par le détroit d'Ormuz. Ce navire n'a pas transité via le mécanisme d'évacuation de l'OMI", a déclaré dans un communiqué le secrétaire général de l'agence onusienne, Arsenio Dominguez.

"J'ai décidé de suspendre sa mise en oeuvre dans le but de reconfirmer que les garanties de sécurité nécessaires continuent d'être en place pour les navires sur notre liste d'évacuation et tous ceux de la région".

Le navire en question dit avoir été touché par un projectile près d'Oman, selon le Centre des opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni UKMTO, quelques heures après que Téhéran a mis en garde contre le passage de bateaux par des routes qui n'ont pas été approuvées.

Téhéran comme Washington n'ont pas fait de commentaire sur l'incident qui implique un navire battant pavillon singapourien, selon quatre sources.

L'initiative lancée mardi propose aux équipages volontaires de sortir du golfe d'Oman par deux routes maritimes, l'une par les eaux iraniennes, l'autre par les eaux d'Oman, sous la supervision des Etats-Unis.

(Reportage de Jonathan Saul; version française Zhifan Liu)