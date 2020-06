Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Onu ordonne un rapport sur le racisme après la mort de Floyd Reuters • 19/06/2020 à 17:06









GENEVE, 19 juin (Reuters) - Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies a condamné vendredi le comportement discriminatoire et violent ayant conduit au décès du Noir américain George Floyd le mois dernier à Minneapolis et ordonné la remise d'un rapport d'enquête sur le "racisme systémique" contre les personnes d'origine africaine. Cette résolution proposée par les pays membres africains du forum de Genève, où 47 Etats sont représentés, donne à la haute commissaire aux droits de l'homme Michelle Bachelet une année pour rendre ses conclusions. Le texte, qui préconisait initialement la constitution d'une commission d'enquête internationale sur le racisme aux Etats-Unis et dans le monde, a été atténué lors de discussions à huis clos. Les Etats-Unis ont quitté le Conseil des droits de l'homme il y a deux ans, l'accusant de prendre systématiquement position contre Israël. Le décès de George Floyd lors d'une interpellation par la police le 25 mai dernier a déclenché un vaste mouvement de dénonciation du racisme et des brutalités policières aux Etats-Unis et dans plusieurs autres pays occidentaux. (Stephanie Nebehay, version française Jean-Stéphane Brosse)

