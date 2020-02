Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Onu liste 112 entreprises travaillant avec les colonies israéliennes Reuters • 12/02/2020 à 16:38









GENEVE, 12 février (Reuters) - Le Bureau des droits de l'homme des Nations unies a publié mercredi un rapport listant 112 entreprises travaillant avec les colonies israéliennes de Cisjordanie. Cette publication, attendue de longue date, a été qualifiée par le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, de "capitulation honteuse" de l'Onu face aux pays et groupes hostiles à l'Etat hébreu. Sur les 112 entreprises identifiées par l'Onu, 94 sont domiciliées en Israël et 18 dans six autres pays - Etats-Unis, France, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni et Thaïlande. Parmi elles figure notamment Airbnb. Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad al Maliki, a salué "une victoire pour le droit international". Les colonies israéliennes dans les territoires occupés palestiniens sont considérées comme illégales au regard du droit international. La liste des entreprises découle d'une résolution, adoptée en décembre 2016 par le Conseil de sécurité de l'Onu grâce à l'abstention des Etats-Unis, qui condamne la colonisation israélienne dans les territoires occupés et à Jérusalem. "Je suis consciente que cette question a été et continuera d'être hautement controversée", a commenté la Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet. (Stephanie Nebehay, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.