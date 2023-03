L'once de palladium repasse au-dessus des 1 500 dollars l’once

UBS reste ainsi prudent sur ce métal car l'augmentation de l'offre secondaire - résultant de la mise à la casse d'un plus grand nombre de voitures usagées - et le remplacement par du platine moins cher dans les pots catalytiques pousseront probablement le marché du palladium vers un excédent d'environ 200 000 onces, soit 2% de la demande cette année.

(AOF) - Les prix du palladium ont plongé temporairement sous la barre des 1 400 dollars l’once ces derniers jours, atteignant leur niveau le plus bas depuis la mi-2019, observe UBS. L’once rebondit aujourd'hui de 3,5% à 1 527 dollars en fin d’après-midi. Le spécialiste explique la baisse récente du palladium par les inquiétudes concernant la croissance économique.

