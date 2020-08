L'once d'or recule de plus de 4% et repasse sous les 2 000 dollars

(Crédits photo : Pixabay - PublicDomainPictures )

(AOF) - L'once d'or ne cesse de creuser ses pertes et recule désormais de 4,04% à 1 957,20 dollars. Elle avait touché un plus haut historique vendredi à un plus de 2 080 dollars. Elle est pénalisée aujourd'hui par une forte appétence pour le risque du fait d'un accès d'optimisme concernant un vaccin contre le Covid-19. Vladimir Poutine a en effet autorisé un vaccin et 20 pays auraient commandé plus de 1 milliard de doses. Ce repli de l'or intervient également dans le sillage de la hausse du rendement des obligations d'Etat à 10 ans. Le 10 ans américain gagne ainsi près de 6 points de base à 0,64%.

Il a notamment été soutenu par des prix à la production plus élevés que prévu aux Etats-Unis. Ils ont progressé de 0,6% en juillet 2020 alors que le consensus Briefing.com tablait sur une hausse de 0,3% après -0,2% en juin. Les prix "core", c'est-à-dire hors alimentation et énergie, ont avancé de 0,5% en juillet contre un consensus de +0,1%.