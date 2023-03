L'once d'or ne parvient pas à se maintenir au-dessus des 2 000 dollars

(AOF) - L'once d'or a dépassé brièvement la barre symbolique des 2 000 dollars, un niveau inconnu depuis le 10 mars 2022, avant de réduire ses gains. Elle gagne désormais 0,59% à 1 985,10 dollars après avoir touché un plus haut ce matin à 2014,90 dollars. La " relique barbare " a initialement bénéficié de son statut de valeur refuge à la suite de l'annonce du rachat de Credit Suisse par UBS, opération au cours de laquelle les autorités suisses ont été à la manœuvre. Les investisseurs ont ensuite retrouvé un certain appétit pour le risque car Credit Suisse était le maillon faible du secteur en Europe.

