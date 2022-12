L’once d’or met fin à sept mois consécutifs de baisse

(AOF) - Le métal précieux a progressé de plus de 8% le mois dernier à 1768 dollars l’once, affichant une performance mensuelle positive pour la première fois depuis mars. Considéré comme une valeur refuge au même titre que les emprunts d’Etat, l’once d’or a retrouvé de l’intérêt auprès des investisseurs du fait du repli des taux longs. Ces derniers ont reculé en raison d’une inflation américaine plus faible que prévu en octobre, à +0,4%. Le repli du dollar a également été favorable en rendant plus intéressant l’achat d’or par les détenteurs d’autres devises.