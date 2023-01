L’once d’or : la fin de la hausse ?

(AOF) - Alors que l’once d’or a atteint un plus haut depuis juin 2022 à la suite des statistiques américaines de la fin de semaine dernière, UBS anticipe un recul des prix à court terme. Le spécialiste ne croit pas au scénario du marché des taux qui anticipe désormais des hausses de taux moins nombreuses et un assouplissement monétaire plus précoce. La banque suisse anticipe pour sa part un taux terminal d’environ 5%.

" Compte tenu de notre point de vue et de la corrélation de l'or avec le dollar américain et les taux d'intérêt nominaux, nous prévoyons une baisse des prix à court terme ", ajoute UBS.

Sur le marché, l'once d'or progresse de 0,22% à 1 882 dollars.