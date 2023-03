L'once d'or en hausse

(AOF) - L'once d'or gagne 2,29% à 1 910,30 dollars. Sur fond d'aversion pour le risque, le métal précieux poursuit sur sa lancée entamée depuis le 9 mars dans un contexte fragilisé par la faillite de deux banques américaines, SVB et Signature Bank. Ce qui a eu pour effet de secouer les marchés et le secteur bancaire à l'échelon international. La baisse du dollar rend en outre plus intéressant l'achat d'or par les détenteurs d'autres devises.