L'once d'or aurait mangé son pain blanc

" Il n'a été fait aucune allusion à une baisse de taux en 2023 et Jerome Powell a rappelé que la lutte contre l'inflation n'était pas terminée ", abonde HSBC.

(AOF) - Les cours de l’once d’or, en hausse de 2,88% à 1810,50 dollars, devraient éprouver des difficultés à prolonger leur progression, selon deux spécialistes. « Les prix de l'or ont augmenté de près de 8 % en novembre, en raison de données sur l'inflation américaine inférieures aux prévisions et d'une interprétation dovish du récent procès-verbal de la Fed », rappelle UBS. La banque suisse pense qu'il est trop tôt pour anticiper un pivot de la Fed, et elle juge exagérée la récente faiblesse du dollar.

