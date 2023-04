L'once d'or au plus haut depuis début mars 2022

Ces données économiques inférieures aux attentes ont eu une double conséquence : la baisse des taux longs et le recul du dollar. Ces deux évolutions sont favorables à l'or.

(AOF) - L'once d'or gagne 1,75% à 2 035,50 dollars après avoir accéléré à la hausse à partir de 16 heures et la publication de deux statistiques américaine décevantes. Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 9,931 millions d'ouvertures de postes en février, soit un nombre inférieur au consensus de 10,40 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 10,563 millions. Les commandes à l'industrie ont par ailleurs diminué de 0,7% en février aux Etats-Unis, après une baisse de 2,1% le mois précédent. Les économistes tablaient sur une baisse de 0,5%.

