L'once d'or affiche sa meilleure performance hebdomadaire depuis juillet

(AOF) - L'once d'or a progressé de plus de 4% cette semaine à 1942,70 dollars. Outre son statut de valeur refuge dans le contexte d'une élection américaine dont le vainqueur tarde à être connu, le métal jaune a bénéficié des commentaires du président de la Fed. Jerome Powell a déclaré jeudi qu'un soutien fiscal et monétaire plus important pourrait s'avérer nécessaire.