L'OMT et Netflix partenaires pour repenser le tourisme audiovisuel

(AOF) - L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) et Netflix ont collaboré à la publication d'un rapport sur le rôle des films et des séries comme moteurs du tourisme et d'affinité culturelle. Le rapport mondial sur le tourisme audiovisuel et les affinités culturelles explore l'intérêt que l'on peut développer à l'égard d'une culture ou d'un pays donné porté sur les écrans.

La finalité première du rapport est d'aider les décideurs et les principaux acteurs du secteur du tourisme en vue de la mise en œuvre de politiques rendant leurs destinations attrayantes pour les producteurs de l'industrie de l'audiovisuel.