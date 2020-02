Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'OMS veut un meilleur partage des données sur le coronavirus Reuters • 04/02/2020 à 19:06









GENEVE, 4 février (Reuters) - Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a dit mardi avoir écrit à tous les ministres de la Santé pour les inviter à améliorer le partage des données sur le coronavirus et a annoncé l'envoi en Chine d'une équipe d'experts internationaux. Vingt-deux pays ont pris des mesures de précaution dans le domaine des transports et celui du commerce qui devraient être "de courte durée, proportionnées" et réexaminées régulièrement, a poursuivi Tedros Adhanom Ghebreyesus. Chen Xu, ambassadeur de Chine auprès des Nations unies à Genève qui a assisté à une réunion du conseil exécutif de l'OMS, a quant à lui jugé que certaines mesures allaient à l'encontre des recommandations de l'instance onusienne et a invité les Etats membres à "ne pas réagir de manière excessive". Depuis son apparition, en décembre à Wuhan, le coronavirus 2019-nCoV a contaminé près de 20.500 personnes en Chine, y entraînant 425 décès selon le dernier bilan des autorités chinoises. Le coronavirus de Wuhan est également présent dans plus de 25 Etats ou entités mais deux décès seulement ont été signalés à ce jour à l'extérieur des frontières de la Chine continentale, un aux Philippines et l'autre dans la région administrative spéciale de Hong Kong. Jusqu'à présent, 27 cas de contagion interhumaine ont été enregistrés dans neuf pays en dehors de la Chine, ont par ailleurs annoncé des représentants de l'OMS. Le coût global des mesures de santé publique de février à avril est estimé à 675 millions de dollars, ce qui n'inclut pas les conséquences sociales ou économiques de l'épidémie, ont-ils ajouté. (Stephanie Nebehay, version française Jean-Philippe Lefief)

