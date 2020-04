Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client "L'OMS s'est vraiment plantée", estime Donald Trump Reuters • 07/04/2020 à 18:21









WASHINGTON, 7 avril (Reuters) - Donald Trump s'en est pris très vivement mardi à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à laquelle il reproche de s'être focalisée sur la Chine et d'avoir formulé de mauvais conseils au sujet de l'épidémie de COVID-19. "L'OMS s'est vraiment plantée", écrit le président des Etats-Unis sur Twitter. "Pour une raison quelconque, (elle est) financée en grande partie par les Etats-Unis, mais très sino-centrique. Nous allons regarder ça de près. J'ai heureusement ignoré dès le début ses conseils sur le maintien de l'ouverture de nos frontières à la Chine. Pourquoi nous ont-ils fait une recommandation aussi erronée?", poursuit-il. L'OMS a recommandé le 31 janvier de maintenir les frontières ouvertes malgré l'épidémie, ce qui n'a pas empêché l'administration américaine d'annoncer le même jour l'entrée en vigueur de restrictions pour les voyageurs en provenance de Chine. La semaine dernière, le sénateur républicain Marco Rubio a réclamé la démission du directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a selon lui permis à Pékin de "tromper la communauté internationale". (Doina Chiacu et Lisa Lambert, version française Jean-Philippe Lefief)

