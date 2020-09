Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'OMS ne juge pas nécessaires de nouveaux confinements généralisés en Europe Reuters • 01/09/2020 à 09:39









LONDRES, 1er septembre (Reuters) - L'Europe peut vivre avec le COVID-19 sans vaccin et sans retour nécessaire à de nouveaux confinements généralisés, a déclaré mardi le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour le Vieux Continent. "Le jour où nous vaincrons la pandémie ne sera pas nécessairement celui d'un vaccin. Il se produira lorsque nous aurons appris à vivre avec la pandémie, et ce jour peut être demain", a dit Hans Kluge sur Sky News. Prié de dire s'il s'attendait à de nouveaux confinements généralisés dans les prochains mois pour éviter une seconde vague d'infections, le directeur pour l'Europe de l'OMS a répondu: "Non". "Je suis optimiste, a-t-il ajouté, mais nous ne pouvons pas exclure des confinements localisés." (Alistair Smout version française Henri-Pierre André, édité par Marc Angrand)

