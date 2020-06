Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'OMS n'a pas de certitude sur l'effet de l'hiver austral sur le coronavirus Reuters • 10/06/2020 à 18:56









ZURICH, 10 juin (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) n'a pas de certitude sur l'impact de l'hiver austral sur l'épidémie de coronavirus, a déclaré mercredi Mike Ryan, directeur des programmes d'urgence de l'agence onusienne. "Nous ne savons pas comment le coronavirus va se comporter", a-t-il dit lors d'une visioconférence. "Nous n'avons pour le moment aucune donnée suggérant que le virus se comportera de manière plus agressive ou se transmettra plus facilement ou non", a-t-il poursuivi. De la même manière, l'OMS n'a pas de données précises sur l'effet de l'été dans l'hémisphère Nord. "Nous ne pouvons pas nous reposer sur l'espoir que la saison ou la température de l'air sera la réponse (à la pandémie)", a dit Mike Ryan. (Brenna Hughes Neghaiwi, Silke Koltrowitz et Emma Farge version française Henri-Pierre André)

