L'OMS lance un appel de fonds de $15 millions pour Beyrouth

LE CAIRE, 7 août (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé un appel de fonds de 15 millions de dollars (12,7 millions d'euros) pour répondre aux besoins sanitaires d'urgence du Liban après l'explosion massive qui a dévasté mardi le port de Beyrouth et une partie de la capitale libanaise. La catastrophe, qui a fait au moins 154 morts et 5.000 blessés, a également détruit 17 conteneurs de matériel médical fourni par l'OMS, a déclaré dans un communiqué publié jeudi soir le bureau régional de l'agence pour le Moyen-Orient. De nombreux établissements de santé, dont cinq hôpitaux de la zone touchée par l'explosion, ont été endommagés et certains sont désormais hors service, a ajouté l'agence. Pas moins de 300.000 personnes ont été déplacées et doivent être nourries et logées, ce qui "risque notamment d'accélérer la propagation du coronavirus et d'autres maladies", a dit Iman Shankiti, représentante de l'OMS au Liban. L'organisation des Nations unies a ajouté vendredi qu'elle évaluerait, en collaboration avec l'Université américaine de Beyrouth, l'impact environnemental des fumées engendrées par l'explosion de milliers de tonnes de nitrate d'ammonium. (Aidan Lewis; version française Juliette Portala, édité par Marc Angrand)

