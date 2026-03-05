L'OMS déclare avoir vérifié 13 attaques contre des sites de santé en Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification du titre, des paragraphes 1 et 3 pour montrer que l'OMS se réfère à des rapports des autorités iraniennes)

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré jeudi qu'il avait vérifié 13 attaques contre des infrastructures de santé en Iran dans le cadre d'une campagne américano-israélienne et qu' il vérifiait les informations selon lesquelles quatre médecins avaient été tués et 25 autres blessés. "L'OMS a vérifié 13 attaques contre les soins de santé en Iran et une au Liban", a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse, sans attribuer de responsabilité ni donner de détails. Le Dr Hanan Balkhy a ajouté lors de la même conférence de presse que quatre ambulances en Iran avaient également été touchées et que des hôpitaux et d'autres sites de santé avaient subi des dommages mineurs en raison des frappes à proximité, citant les autorités iraniennes . L'un de ces hôpitaux de la capitale Téhéran a été évacué en conséquence, a indiqué l'agence sanitaire de l'ONU.

L'ambassadeur de l'Iran auprès des Nations unies à Genève a affirmé que dix installations avaient été touchées par des frappes militaires dans une lettre adressée à Tedros Adhanom Ghebreyesus en début de semaine.

Selon Hanan Balkhy, la plate-forme logistique de l'OMS à Dubaï, qui fournit des produits de santé à des dizaines de pays, est temporairement hors service en raison des restrictions de transport dans la région.