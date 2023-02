L'ombre de Jerome Powell plane sur les marchés

" Nous avons écrit dans notre note Sweet Spot de janvier qu'un important moteur du rallye post-octobre a été le fait que les attentes du taux final de la Fed se sont stabilisées autour de 5 % et ont cessé d'augmenter après ce point. Mais si les anticipations du taux final augmentent à nouveau, il est clair que cela détruirait un pilier essentiel du récent rallye ", prévient Jim Reid, le responsable des études économiques chez Deutsche Bank.

Les investisseurs se demandent s'il va adopter un ton plus agressif pour décrire son combat contre l'inflation après le très bon rapport sur l'emploi aux Etats-Unis de vendredi dernier. Les marchés prévoient désormais que le taux directeur de la Fed culmine à 5,1%, selon FedWatch, contre 4,81% au plus bas mercredi dernier.

En l'absence d'indicateurs économiques majeurs, le discours à venir ce mardi du président de la Fed, Jerome Powell, dans le cadre d'un événement organisé par l'Economic Club of Washington, était dans tous les esprits.

(AOF) - Les marchés européens ont fini en légère baisse dans l'attente d'un discours très attendu de Jerome Powell. L'indice CAC 40 a reculé de 0,07% à 7 132,35 points tandis que l'EuroStoxx50 a perdu 0,04% à 4 204,21 points. La prudence était également de mise aux Etats-Unis, avec un Dow Jones en repli de 0,22% et un Nasdaq Composite gagnant 0,46% vers 17h30.

