L'Olympique Lyonnais décale ses objectifs annuels d'un an

Malgré l'impact de la crise sanitaire, le club de Jean-Michel Aulas estime pouvoir atteindre ses objectifs de moyen terme, "mais décalés d'environ une saison pour leur réalisation", soit en 2024-2025. Il vise ainsi des produits des activités (y compris trading joueurs) de 400 à 420 millions d'euros et un EBE supérieur à 100 millions d'euros.

Au 30 juin 2021, l'endettement net de trésorerie (y compris créances et dettes nettes sur contrats joueurs) en registre une progression de 8,1 millions d'euros pour s'établir à 303,3 millions.

(AOF) - L'Olympique Lyonnais a publié hier soir une perte annuelle (au 30 juin 2021) de 107 millions d'euros, après une perte de 36,5 millions lors de l'exercice précédent. Le club de football a été fortement pénalisé par la pandémie de Covid-19, qui a notamment fait chuté les revenus de billetterie de 94%, ainsi que par l'absence de qualification en coupe d'Europe lors de la saison 2020-2021, ce qui s'est traduit par une baisse des droits TV et marketing de 29% à 69,1 millions d'euros. Les plus-values sur cessions de joueurs ont quant à elles chuté de 45% à 45,2 millions d'euros.

