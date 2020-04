Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'OIAC impute trois attaques chimiques au régime de Damas Reuters • 08/04/2020 à 17:12









AMSTERDAM, 8 avril (Reuters) - L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) a pour la première fois imputé, dans un rapport publié mercredi, la responsabilité de trois attaques menées dans l'ouest de la Syrie en mars 2017 à des unités de l'armée syrienne. Jusqu'à présent, l'organisation basée à La Haye n'avait été seulement autorisée qu'à confirmer qu'une attaque chimique avait bien eu lieu sans toutefois avoir le feu vert pour en identifier les auteurs. En 2018, à l'issue d'un bras de fer diplomatique et en dépit de l'opposition de la Syrie et de la Russie, les Etats membres de l'OIAC ont finalement octroyé à une nouvelle équipe d'enquêteurs le pouvoir de désigner les utilisateurs d'armes chimiques. "Il y a des motifs raisonnables de croire que les auteurs de l'utilisation du sarin comme arme chimique à Latamné les 24 et 30 mars 2017 et de l'utilisation du chlore comme arme chimique le 25 mars 2017 étaient des individus appartenant à l'Armée de l'air arabe syrienne", a indiqué le coordinateur de cette équipe, Santiago Onate-Laborde, dans un communiqué. "Des attaques d'une telle nature stratégique n'auraient pu être commises que sur ordre des plus hautes autorités du commandement militaire de la République arabe syrienne", a-t-il ajouté. Selon le rapport de l'équipe d'identification et d'enquête, la 50e brigade syrienne de la 22e division aérienne de l'armée de l'air syrienne a largué des bombes M4000 contenant du sarin et un cylindre contenant du chlore sur un hôpital. Les raids, qui ont affecté au total plus de 100 personnes, ont été menés depuis les bases aériennes de Sharat et Hama, précise le rapport remis aux 193 Etats membres de l'OIAC. Il revient désormais aux Etats membres, au secrétaire général de l'Onu et à la communauté internationale de prendre "toute mesure qu'ils jugeraient appropriée et nécessaire", a estimé le chef de l'OIAC Fernando Arias. La Syrie et la Russie, qui appuie politiquement et militairement le régime du président Bachar al Assad, ont toujours démenti avoir eu recours à des armes chimiques dans leurs combats contre les opposants au régime et aux groupes djihadistes. (Anthony Deutsch, version française Marine Pennetier, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.