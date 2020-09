Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'offre du suisse Six sur Borsa Italiana est la plus forte - sources Reuters • 14/09/2020 à 11:42









MILAN/LONDRES, 14 septembre (Reuters) - L'opérateur boursier suisse Six a présenté la meilleure offre pour le rachat de Borsa Italiana, l'opérateur de la Bourse de Milan également convoité par Euronext et Deutsche Börse, a-t-on appris lundi auprès de deux sources proches du dossier. Les trois offres concurrentes valorisent Borsa Italiana entre 3,5 et 4 milliards d'euros, a précisé une de ces sources. Borsa Italiana est mise en vente par le London Stock Exchange LSE.L , ce qui doit permettre au groupe britannique d'obtenir le feu vert des autorités européennes au rachat de l'entreprise de données et d'analyses financières Refinitiv, pour 27 milliards de dollars (22,7 milliards d'euros). Euronext ENX.PA a confirmé lundi le dépôt d'une offre en partenariat avec la CDP (Cassa depositi e prestiti) italienne, contrôlée par l'Etat, et la banque Intesa Sanpaolo ISP.MI . Borsa Italiana est détenue depuis 2007 par LSE, qui en a pris le contrôle pour 1,6 milliard d'euros. (Elvira Pollina et Pamela Barbaglia version française Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)

