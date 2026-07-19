« L'Odyssée » a rapporté 264,1 millions de dollars de recettes au box-office mondial, selon le studio

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dawn Chmielewski

L'adaptation de « L'Odyssée » par le réalisateur Christopher Nolan a rapporté 264,1 millions de dollars de recettes mondiales, dont 124,5 millions aux États-Unis et au Canada, a annoncé dimanche Universal Pictures

CMCSA.O . Ce film, inspiré du poème de la Grèce antique d’Homère, met en scène Matt Damon dans le rôle du héros grec Ulysse et retrace son périlleux voyage de retour après avoir combattu lors de la guerre de Troie. Il s’agit du premier film de Nolan depuis le blockbuster de 2023 « Oppenheimer » , qui a remporté plusieurs Oscars, notamment ceux de la meilleure réalisation et du meilleur film.

La réalisation de « L’Odyssée » a coûté 250 millions de dollars. Le film a reçu la note A sur CinemaScore de la part des spectateurs ayant assisté aux projections de la première, ainsi qu’une note de 97 % sur Rotten Tomatoes. Ce film représente le plus gros succès mondial de Nolan de tous les temps, hors inflation, et son troisième plus gros succès au box-office aux États-Unis et au Canada, derrière « The Dark Knight » et « The Dark Knight Rises ».

Les fans ont commencé à s’arracher les billets pour « L’Odyssée » il y a un an, lorsque les places dans certaines salles IMAX ont été mises en vente. IMAX a indiqué que la demande de billets était si forte que plus de 50 salles à travers l’Amérique du Nord ont ajouté des séances entre minuit et 7 heures du matin. La plupart des spécialistes estiment que le poème épique attribué à Homère a été composé au VIIe ou VIIIe siècle avant J.-C. et qu’il était déjà transmis oralement avant cette époque. Le film de Nolan se concentre sur une partie du retour d’Ulysse chez lui, au cours duquel il affronte des dieux et des monstres, des tempêtes et des tragédies.