L'Ocean Viking autorisé à débarquer 180 migrants lundi en Sicile

PARIS, 5 juillet (Reuters) - Le navire humanitaire Ocean Viking a obtenu l'autorisation de gagner le port sicilien de Porto Empedocle où les 180 migrants qu'il a secourus en mer Méditerranée seront débarqués lundi, annonce dimanche l'association SOS Méditerranée qui affrète le bâtiment. La situation s'était fortement dégradée à bord du bateau qui cherchait depuis des jours un port où pouvoir débarquer les rescapés. SOS Méditerranée avait déclaré vendredi que la situation à bord du navire relevait de "l'état d'urgence", soulignant que la sécurité des 180 rescapés et de l'équipage ne pouvait plus être garantie et faisant état d'une détérioration psychique de certains migrants et de tentatives de suicide. "Le retard inutile de ce débarquement a mis des vies en danger", déplore dimanche SOS Méditerranée, qui fait cependant état d'un "soulagement à bord". "Au cours des derniers jours, l'Union européenne a gardé le silence: aucune initiative visant à relancer l'accord de Malte pour la relocalisation des rescapés. Il n'y a eu aucun signe de solidarité avec les États côtiers", poursuit l'ONG sur son compte Twitter. Après avoir interrompu pendant trois mois son action en raison de l'épidémie de coronavirus, l'Ocean Viking a quitté le port de Marseille le 22 juin dernier pour reprendre ses opérations de sauvetage en mer. Selon SOS Méditerranée, les 180 rescapés ont été secourus au cours de quatre opérations distinctes, les 25 et 30 juin. On dénombre parmi eux 25 mineurs dont 17 sont non accompagnés. L'une des deux femmes à bord est enceinte de 5 mois. (Henri-Pierre André)

