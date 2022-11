L'OCDE s'attend à un ralentissement de l'économie mondiale

(AOF) - L'économie mondiale devrait ralentir encore au cours de l'année à venir, car le choc énergétique massif et historique provoqué par la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine continue d'attiser les tensions inflationnistes, dégradant la confiance et le pouvoir d'achat des ménages et accentuant les risques à l'échelle mondiale, d'après la dernière édition des Perspectives économiques de l'OCDE. L'organisme international prévoit une croissance de l'économie mondiale qui devrait être bien inférieure au résultat attendu avant la guerre – un taux modeste de 3.1 % cette année.

Ce taux devrait ralentir à 2.2 % en 2023 et se redresser modérément pour s'établir en 2024 à un rythme encore faible de 2.7 %. En 2023, la croissance sera fortement tributaire des grandes économies de marché émergentes d'Asie, qui représenteront près des trois quarts de l'augmentation du PIB mondial l'année prochaine, tandis que l'activité ralentira sensiblement aux États-Unis et en Europe.

L'inflation persistante, les prix élevés de l'énergie, la faible progression du revenu réel des ménages, la baisse de la confiance et le durcissement des conditions financières sont autant de facteurs qui devraient freiner la croissance. La hausse des taux d'intérêt, quoique nécessaire pour modérer l'inflation, accentuera les difficultés financières des emprunteurs, tant parmi les ménages que les entreprises.

Dans son rapport, l'OCDE souligne le caractère exceptionnellement déséquilibré et fragile des perspectives d'évolution de l'économie mondiale au cours des deux prochaines années.