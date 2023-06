L'OCDE relève sa prévision de croissance mondiale

L'OCDE prévoit 0,9% de croissance en zone euro cette année, en légère hausse de 0,1 point, grâce notamment à une réévaluation de la croissance du PIB italien à 1,2% (+0,6 point). La croissance française atteindrait 0,8% (+0,1 point) et l'Allemagne est attendue avec une croissance nulle (-0,3 point).

L'inflation a par exemple nettement ralenti au sein de la zone euro, à 6,1% sur un an. Elle s'est établie aux Etats-Unis à 4,4% en avril, bien en-dessous des niveaux atteints courant 2022.

D'après le rapport de l'OCDE, l'économie mondiale bénéficie d'une accalmie de l'inflation après un bond l'an dernier en raison des conséquences de la guerre en Ukraine sur les prix de l'énergie et des produits alimentaires.

(AOF) - La croissance mondiale est attendue cette année à 2,7% par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), soit un léger mieux par rapport aux 2,6% qu'elle prévoyait en mars. Elle se redresserait à 2,9% en 2024. Après trois années principalement ponctuées par la pandémie et la guerre en Ukraine, plusieurs des facteurs qui brident encore la croissance commencent à s’estompe.

