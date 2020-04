Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'OCDE prédit pour mars la pire chute du PIB jamais enregistrée Reuters • 08/04/2020 à 12:00









PARIS, 8 avril (Reuters) - Les principales économies de la planète se dirigent vers la plus forte baisse mensuelle de l'activité jamais enregistrée et les multiples inconnues sur la durée des confinements empêchent de prédire un retournement de tendance, a déclaré mercredi l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE). Ses indicateurs avancés, qui visent à déterminer les points d'inflexion de l'activité, suggèrent que toutes les grandes économies ont basculé dans un "fort ralentissement", l'Inde étant le seul pays à n'éprouver qu'un simple "ralentissement". Ces indicateurs préfigurent "la plus forte baisse mensuelle jamais enregistrée dans la plupart des grandes économies" souligne l'organisation internationale basée à Paris dans un communiqué. Elle ajoute que les incertitudes majeures sur la durée des mesures de confinement compromettent la fiabilité des indicateurs qui, donc, "ne sont pas encore en mesure d'anticiper la fin de la phase de contraction, d'autant plus qu'on ne sait pas encore combien de temps, ni même quelle sera la sévérité des mesures de confinement". Le mois dernier, l'OCDE avait estimé à deux points de pourcentage par mois l'impact du confinement sur la croissance annuelle de chaque grand pays membre. (Leigh Thomas, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

