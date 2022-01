L'OCDE pourrait s'ouvrir à six nouveaux pays

(AOF) - L'OCDE a annoncé hier que son Conseil avait décidé d'ouvrir des discussions d'adhésion avec six candidats à l'adhésion à l'organisation, à savoir l'Argentine, le Brésil, la Bulgarie, la Croatie, le Pérou et la Roumanie. Cette décision s'appuie notamment sur les progrès accomplis par les six pays depuis leurs premières demandes respectives d'adhésion à l'OCDE.

"Des feuilles de route individuelles en vue d'un processus d'évaluation détaillé seront maintenant préparées à condition que ces pays confirment leur adhésion aux valeurs, à la vision et aux priorités [de l'OCDE]", a précisé l'organisation internationale.

Il n'y a pas de date limite pour l'achèvement des processus d'adhésion. Leur aboutissement et leur calendrier dépendent de la capacité de chaque pays candidat à s'adapter et à s'ajuster pour s'aligner sur les normes et les bonnes pratiques de l'Organisation.