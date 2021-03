L'OCDE plus optimiste pour la croissance mondiale en 2021 et 2022

(AOF) - L'Organisation de coopération et de développement économiques a relevé ses prévisions de croissance mondiale pour 2021 et 2022 grâce au déploiement des vaccins anti-Covid et à une reprise au niveau mondial plus rapide que prévu au second semestre 2020. Elle anticipe désormais une progression du PIB de 5,6% en 2021 et de 4% en 2022, soit respectivement 1,4 point et 0,3 point de mieux que ses précédentes estimations de décembre. Celles de la zone euro ont été rehaussées de respectivement 0,3 et 0,5 point à 3,9% et 3,8%.

La France devrait connaitre une expansion économique de 5,9% cette année, prévision réduite de 0,1 point et de 3,8% l'année suivante, chiffre rehaussé de 0,5 point.

L'OCDE observe que l'activité a dépassé ses niveaux d'avant la pandémie en Chine, en Inde et en Turquie, dopée par de vigoureuses mesures budgétaires et quasi-budgétaires ainsi que par le redémarrage de l'activité dans l'industrie manufacturière et la construction.

Si le rebond a été relativement rapide dans plusieurs grandes économies de marché émergentes, dans les grandes économies européennes avancées, la reprise a été moins rapide. L'organisation internationale met en cause les perturbations massives provoquées par de nouvelles vagues de contaminations et la réduction des heures de travail qui s'en est suivie dans de nombreux secteurs de services.