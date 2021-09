L'OCDE abaisse à la marge son estimation de croissance mondiale pour cette année

(AOF) - L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) prévoit une croissance vigoureuse au niveau mondial, de 5,7 % cette année et de 4,5 % en 2022, des chiffres légèrement réduits par rapport à ses prévisions de 5,8 % et 4,4 % de mai 2021. " La forte disparité des taux de vaccination d’un pays à l’autre amplifie l’inégalité de la reprise. De nouveaux épisodes de propagation du virus contraignent certains pays à imposer des restrictions d’activité, qui aboutissent à des goulets d’étranglement et accentuent les pénuries sur le marché de l’offre " a commenté l'OCDE.

Le PIB de la zone euro est attendu en progression de 5,3% cette année et 4,6% l'année prochaine contre respectivement 4,3% et 4,4% précédemment. Les Etats-Unis devraient, eux, afficher une croissance de respectivement 6% et 3,9% contre des anciennes estimations de 6,9% et 3,6%.

Il est également indiqué dans le rapport de l'OCDE que les politiques budgétaires doivent demeurer souples et éviter un retrait prématuré des mesures de soutien.

Economiste en chef de l'OCDE, Laurence Boone a déclaré : " Les politiques publiques ont permis d'amortir le choc et d'assurer une reprise vigoureuse. Il faut maintenant prévoir des budgets publics plus efficients, axés sur l'investissement dans le capital physique et humain, pour accompagner une normalisation sans heurt de la politique monétaire une fois la reprise fermement engagée ".