L'Italie va se battre au sommet européen pour défendre le plan de relance-Gualtieri

Reuters • 17/07/2020 à 08:15









ROME, 17 juillet - L'Italie veut que le plan de relance économique de 750 milliards d'euros proposé par la Commission européenne face à la crise du coronavirus soit adopté sans grand changement et si possible dès le sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-Sept ce vendredi et samedi, a déclaré le ministre italien de l'Economie. "Il est essentiel de clore le plus rapidement les négociations au niveau de l'UE sur le fonds de relance, si possible dès ce Conseil européen", a dit Roberto Gualtieri, cité vendredi par le Corriere della Sera. L'Italie va batailler pour empêcher toute modification de l'enveloppe globale, de la répartition entre les prêts et les transferts et de l'architecture du fonds, a-t-il prévenu. "Nous nous battrons avec force pour ne pas modifier ces éléments", a déclaré le ministre italien de l'Economie. "Il y a aussi des points essentiels dans ce projet sur lesquels nous serons très déterminés." (Giselda Vagnoni version française Bertrand Boucey)

