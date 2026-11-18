L'Italie s'apprête à devenir le dernier pays en date à restreindre l'accès des mineurs aux réseaux sociaux, suivant l'exemple de pays tels que l'Australie, le Brésil et la Grèce. Le Parlement devrait approuver un décret gouvernemental d'ici la fin de l'année.

Les enfants de moins de 13 ans ne pourront pas posséder de comptes sur les réseaux sociaux.

Les mineurs âgés de 13 à 15 ans ne pourront en posséder que s’ils sont liés au compte de l’un de leurs parents

Les comptes indépendants seront autorisés à partir de 16 ans

Ces mesures figurent dans un amendement à un décret sur la sécurité actuellement examiné au Parlement et qui devrait être approuvé d’ici fin décembre

Cet amendement, consulté par Reuters, n’a pas encore été officiellement présenté, mais il bénéficie du soutien de la coalition de droite de la Première ministre Giorgia Meloni

Selon des sources parlementaires, son adoption est pratiquement acquise

“Cet amendement pourrait marquer un tournant décisif pour les parents confrontés à la dépendance numérique de leurs enfants, ainsi que pour les mineurs”, a déclaré dans un communiqué Fabio Rampelli, député de premier plan du parti “Frères d'Italie” de Meloni

Dans sa forme actuelle, qui pourrait être modifiée au cours des débats parlementaires, le projet de loi exempte les applications éducatives de cette interdiction

Elle prévoit que les entreprises de réseaux sociaux devront vérifier l’âge de leurs utilisateurs, conformément à des lignes directrices qui seront élaborées par l’AGCOM, l’autorité italienne de régulation des télécommunications, dans les neuf mois suivant l’entrée en vigueur du décret