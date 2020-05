Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Italie refuse des accords touristiques bilatéraux au sein de l'UE Reuters • 13/05/2020 à 22:03









ROME, 13 mai (Reuters) - Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, a appelé mercredi ses partenaires européens à ne pas céder à la tentation de nouer des accords bilatéraux en matière de tourisme, ajoutant que des initiatives de ce type en pleine pandémie de coronavirus seraient de nature à détruire le marché commun. "Nous n'accepterons pas d'accords bilatéraux au sein de l'Union européenne qui pourrait créer des canaux touristiques privilégiés", a-t-il dit à la presse. "Cela nous mettrait à l'écart de l'Union européenne, et nous ne le permettrons jamais." Des gouvernements européens travaillent sur des projets de réouverture de leurs frontières à des rythmes différents, dépendant notamment des circonstances dans tel ou tel pays. L'Autriche et l'Allemagne envisagent ainsi de lever toute restriction à leur frontière à compter du 15 juin, une mesure à même de bénéficier aux professionnels autrichiens du tourisme qui dépendent largement des visiteurs allemands. (Angelo Angelo Amante et Giuseppe Fonte version française Henri-Pierre André)

