L'Italie prévoit une augmentation de 7,3 milliards d'euros de ses dépenses prévues pour l'achat d'avions de chasse F-35

Le gouvernement italien sollicite l'accord du Parlement pour augmenter les investissements prévus dans les avions de combat F-35 de 7,28 milliards d'euros (8,17 milliards de dollars), ce qui ferait grimper le coût total du programme de plus de 50 %, selon un document parlementaire.
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Le programme avait été approuvé en 2009 avec un budget prévu de 13,5 milliards d'euros. Ce financement supplémentaire porterait le montant total des dépenses à 20,8 milliards d'euros.
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Ce nouvel investissement devrait débuter l’année prochaine et se poursuivre jusqu’en 2039.
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Le gouvernement a déclaré que cette révision des coûts tenait compte des mises à niveau technologiques, des exigences de sécurité plus strictes, de l’inflation et des fluctuations du taux de change euro-dollar.
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Cette augmentation intervient alors que les pays européens renforcent leurs dépenses de défense en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et à des préoccupations plus générales en matière de sécurité.
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L’Italie s’est engagée à augmenter progressivement ses dépenses militaires et à accélérer ses investissements dans des capacités militaires de pointe, alors que ses alliés plaident en faveur d’une défense européenne plus forte.
(1 dollar = 0,8908 euro)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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