L'Italie pourrait rendre obligatoire le passe sanitaire au travail

(AOF) - Le 15 octobre, l'Italie devrait être le premier pays à rendre obligatoire le passe sanitaire pour tous les salariés et fonctionnaires. Ce passe prendra la forme d'un certificat numérique ou papier attestant que son titulaire a reçu au moins une dose de vaccin, a été testé négatif ou a récemment contracté la maladie et n'est plus contagieux. Les travailleurs sans passe seront suspendus sans rémunération. Ils pourraient également écoper d'une amende de 1 000 euros au maximum.