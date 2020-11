L'Italie opte pour le couvre-feu au lieu du confinement

(AOF) - Face à la recrudescence de la pandémie, l'Italie opte pour un couvre-feu nocturne généralisé. Le gouvernement se donne également la possibilité de fermer les centres commerciaux le week-end et de limiter la capacité d'accueil des transports publics à 50%. Le pays va être divisé en trois zones en fonction de leur situation sanitaire. Les entrées et sorties des régions les plus touchées vont être limitées aux motifs professionnels, universitaires, sanitaires ou de première nécessité. En revanche, le président du Conseil, Giuseppe Conte, a écarté, à ce stade, un nouveau confinement national.