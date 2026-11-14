L'Italie nie s'être opposée à la participation de l'Allemagne au projet d'avion de chasse de nouvelle génération

L'Italie s'est dite samedi favorable à la participation de l'Allemagne au projet d'avion de chasse de nouvelle génération qu'elle développe avec la Grande-Bretagne et le Japon, réfutant des informations de presse selon lesquelles Rome aurait voulu empêcher Berlin de rejoindre le programme.

Dans un communiqué, le gouvernement italien qualifie de "totalement trompeur" un article du Financial Times faisant état de réticences de Rome.

Il précise qu'il a toujours été disposé à accueillir l'Allemagne au sein du "Global Combat Air Programme" (GCAP) et que s'il a proposé que Berlin le rejoigne dans un premier temps en tant qu'observateur, c'était dans le but de faciliter le partage d'informations et d'accélérer son parcours vers une participation à part entière.

L'Italie entendait accélérer l'implication de l'Allemagne après l'échec du projet franco-allemand SCAF tout en préservant le calendrier et l'avancement du programme GCAP, et non limiter le rôle futur de Berlin, assure le gouvernement.

Le GCAP, qui vise à développer un avion de combat de nouvelle génération d'ici 2035, est pour le moment mené sur le plan industriel par Leonardo LDOF.MI , BAE Systems BAES.L et Mitsubishi Heavy Industries 7011.T .

(Rédigé par Angelo Amante ; version française Tangi Salaün)