L'Italie n'a pas encore atteint le pic épidémique, prolongation du confinement "inévitable"

ROME, 27 mars (Reuters) - L'épidémie de coronavirus n'a pas encore atteint son pic en Italie, le pays le plus lourdement touché par la maladie pour ce qui est des cas mortels, a déclaré vendredi le directeur de l'Institut supérieur de la santé, ajoutant qu'il était "inévitable" que le confinement soit prolongé au-delà de son échéance actuelle fixée au 3 avril. "Nous n'avons pas encore atteint le pic, et nous l'avons encore moins dépassé", a dit Silvio Brusaferro lors d'une conférence de presse. Néanmoins, des "signes d'un ralentissement" sont observables dans le nombre des néo-contaminations, suggérant que le pic pourrait ne plus être loin. Les dernières données disponibles faisaient état jeudi de plus de 6.150 nouvelles contaminations et 712 décès supplémentaires en l'espace de 24 heures. Au total, depuis l'apparition du coronavirus sur son territoire, il y a un peu plus d'un mois, l'Italie a enregistré 8.215 décès pour 80.589 cas confirmés. "Quand le reflux commencera, sa vitesse va dépendre de notre comportement", a-t-il dit en invitant ses compatriotes à continuer de respecter les restrictions de mouvement imposés par le confinement. Pour l'heure, le confinement est prévu jusqu'au 3 avril mais il semble certain qu'il sera prolongé. Un décret paru mardi autorise du reste le gouvernement à le prolonger jusqu'au 31 juillet si nécessaire. Le président du Conseil, Giuseppe Conte, a cependant indiqué cette semaine que cette échéance lointaine visait à donner plus de latitude à l'action de l'exécutif et qu'il espérait que les mesures de confinement seraient assouplies "bien avant cette date". (Angelo Amante version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

