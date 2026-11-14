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L'Italie inflige une amende de 887 millions de dollars à Meta pour l'accès aux données des utilisateurs d'Android
information fournie par Reuters 14/11/2026 à 14:04

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L'autorité italienne chargée de la protection des données a annoncé samedi avoir infligé une amende de 805 millions d'euros META.O (887 millions de dollars) à Meta Platforms, après avoir constaté que l'entreprise avait accédé aux photos et vidéos d'utilisateurs d'Android sans obtenir leur consentement ni les en informer.

  • Meta avait accès aux photos et vidéos des utilisateurs d’Android via une fonctionnalité de l’application Facebook qui suggérait, à partir des galeries personnelles des utilisateurs, des contenus qu’ils pourraient publier, a précisé l’autorité dans un communiqué

  • Meta dispose de 60 jours pour désactiver cette fonctionnalité par défaut et demander le consentement des utilisateurs séparément, a-t-elle ajouté

  • Meta n’était pas immédiatement disponible pour commenter

  • L’enquête, qui a débuté en 2025, n’a pas porté sur l’utilisation éventuelle de ce contenu pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle, une pratique que Meta a niée, a précisé l’autorité

  • Elle a ajouté qu’elle se réservait le droit d’évaluer séparément une nouvelle fonctionnalité, lancée en 2026, qui permet de traiter dans le cloud le contenu provenant des galeries des utilisateurs

  • L'amende équivaut à environ 0,47% du chiffre d'affaires mondial du groupe, a précisé l'autorité

(1 dollar = 0,9074 euros)

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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