L'Italie immobilise un navire humanitaire pour des raisons de sécurité

ROME, 9 juillet (Reuters) - Les autorités italiennes ont immobilisé le navire humanitaire de l'ONG allemande Sea-Watch, qui a secouru le mois dernier plus de 200 migrants en Méditerranée, en raison d'irrégularités en matière de sécurité, ont annoncé jeudi les garde-côtes. Dans un message publié sur Twitter, les garde-côtes écrivent qu'une inspection du Sea-Watch 3 a révélé un certain nombre d'irrégularités qui menacent la sécurité des personnes à bord et que le navire devra corriger ces failles avant de reprendre ses opérations. L'Italie a interdit en avril aux navires de secours d'accoster dans ses ports jusqu'au 31 juillet en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus. Le Sea-Watch 3 est amarré à Porto Empedocle, en Sicile, où il est arrivé le 21 juin. Les migrants qu'il a secourus ont été aussitôt transférés à bord d'un ferry, le Moby Zaza, où 28 d'entre eux ont été testés positifs au coronavirus. (Giselda Vagnoni version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

